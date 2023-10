Ciepłe futerko na zimę to pozycja must have w 2021 roku. Dłuższy płaszczyk sięgający do połowy uda lub do kolan będzie świetną propozycją dla prawdziwych zmarzluchów. Za to krótsza kurtka wykonana z pluszu będzie ideałem dla kobiet, które dużo się ruszają, spacerują i stawiają przede wszystkim na wygodę. Słodkie, dziewczęce modele w kolorze pudrowego różu mogą się wydawać nieco infantylne, ale umiejętnie zestawione w twoich stylizacjach, sprawią że będziesz się wyróżniać, i to zgodnie z trendami!

Futerko "miś" hitem zimy 2021

Fashionistki są zgodne: ciepłe, pluszowe futerko musi się znaleźć w twojej szafie. Jeśli jednak nie chcesz wydawać na nie fortuny, z pomocą przybywa Lidl, który do swojej oferty wprowadził prawdziwą perełkę. Szczegóły znajdziecie poniżej.

Kurtka, którą możecie kupić w Lidlu, jest wykonana z miłego w dotyku pluszu, jest miękka i wygodna, a przy tym skutecznie chroni przed zimnem. Nasze serce skradła ta w kolorze pudrowego różu. Model, który widzicie poniżej, kosztuje 89,90 zł.

Pluszowa kurtka dostępna jest również w czarnym kolorze. Model ten różni się jednak jednym detalem. Zamiast kaptura widoczny jest poniżej czarny kołnierz, który równie skutecznie ochroni cię przed chłodem.

Takie futerka możecie stylizować na różne sposoby. Kurtka "futrzak" prezentuje się najlepiej z kobiecymi fasonami ubrań, np. z ołówkową spódnicą i koszulą z kołnierzykiem. Możesz także ją zestawić z mom jeans i cięższymi botkami na traktorowej podeszwie. Wtedy uzyskasz bardziej zadziorny look. Możliwości jest wiele! Oto kilka przykładowych inspiracji z Instagrama.

Skusisz się tej zimy na takie odważny look z futerkiem w kolorze pudrowego różu?