To najmodniejszy płaszcz na jesień 2020! Anna Lewandowska kupiła swój za 2500 zł. Zara sprzedaje podobny za 199 zł!

Anna Lewandowska pochwaliła się na Instagramie nowym zdjęciem, na którym pokazuje jak mierzy ubrania na jesień. Żona Roberta Lewandowskiego postanowiła kupić w tym sezonie nowy jesienny płaszcz od Isabel Marant - to jedna z jej ulubionych luksusowych marek. Koszulowy oversizowy płaszcz w kratę to jeden z najgorętszych trendów października. Nie dziwi więc nas fakt, dlaczego trenerka postawiła właśnie na ten model.

Koszulowe płaszcze to największy hit jesieni 2020

Wełniany oversizowy płaszcz z długimi rękawami i kieszeniami na klatce piersiowej od Isabel Marant to niestety spory wydatek. Jeśli spodobał się wam tak samo jak Annie Lewandowskiej, musicie liczyć się z wydatkiem ponad 2500 złotych. Sporo? Owszem! Ale jeśli chcecie mieć w swojej szafie podobny model, mamy dla was dobrą wiadomość. Bardzo podobny płaszcz możecie kupić w Zarze. Sprawdźcie szczegóły poniżej!

Kraciasty płaszcz przypominający koszulę flanelową to projekt Isabel Marant. Koszulowe płaszcze i kurtki są jednym z największych hitów w sezonie jesiennym 2020.

Podobne płaszcze możecie znaleźć w sieciówkach takich jak H&M, Reserved czy Zara. Koszulowa kurtka z Zary kosztuje 199 złotych. Beżowo-niebiesko-rudy model, który idealnie sprawdzi się do każdej jesiennej stylizacji zarówno tej z jeansami, jak i spódnicą mini.

Płaszcz, który widzicie poniżej, utrzymany jest w zielonej kolorystyce i kosztuje 249 złotych. My jesteśmy zakochani w nim m.in. za to, że stworzy z każdymi jeansami chłopięcy i lekko niegrzeczny look. My w to wchodzimy!

Skusicie się na taki model w tym sezonie?