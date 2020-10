Modna kurtka na jesień w stylu motocyklowym z Lidla za mniej niż 100 zł! Podobny model ocieplanej ramoneski kupicie w Zarze za  399 zł

Modna i stylowa ramoneska to od lat jedna z najpopularniejszych kurtek w szafach większości kobiet. Nosimy ją nie tylko wiosną i jesienią, ale również w chłodne letnie wieczory czy zimą, jako alternatywa dla marynarki. Ramoneski kochają gwiazdy, blogerki i Instagramerki. W sezonie jesiennym coraz większym powodzeniem cieszą się ocieplane kurtki motocyklowe. Nic w tym dziwnego, w końcu wyglądają obłędnie do ciężkich butów, które jesienią 2020 są absolutnym must have. Jeśli w Waszej garderobie brakuje ocieplanej ramoneski, a nie chcecie wydawać majątku na kolejne ubrania - mamy dla Was doskonałą wiadomość. Ultra modną kurtkę motocyklową kupicie w Lidlu za 99 zł! To prawdziwa perełka...

Modna kurtka na jesień w stylu motocyklowym z Lidla za mniej niż 100 zł

Jeśli w Waszej szafie brakuje ramoneski to najlepszy moment, aby wybrać się na zakupy. W sklepach marki Lidl, zarówno stacjonarnych, jak i internetowym można kupić modną, ocieplaną kurtkę motocyklową za 99 zł. Ten model dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnym i czerwonym, a co ciekawe można ją kupić w rozmiarach od 34 do 46!

Kurtkę w tym samym stylu, ale o nieco dłuższym kroju znajdziecie też w jesiennej kolekcji Zary, z tym, że jej cena jest sporo wyższa i kosztuje 399 zł.

Sami zobaczcie, jaką perełkę można znaleźć w Lidlu!

Zobacz także: Moda jesień 2020. Ta sukienka z Lidla to hit Instagrama - jest ładniejsza niż model z Zary i 3 razy tańsza!

Mat. prasowe

Ramoneskę w motocyklowym stylu można kupić w obecnej kolekcji Zary za 399 zł.