Moda jesień-zima 2020. Lidl wyprzedaje hitowy płaszcz "miś" na zimę. Wygląda jak z Zary, a kosztuje 119 złotych

Płaszcz, który znajdziemy w Lidlu to jedna z najbardziej pożądanych rzeczy tego sezonu! Jest super ciepły, miękki, przypomina futerko i w ostatnim czasie zrobił prawdziwą furorę na Instagramie. Choć w popularnych markach kosztuje on około 300 zł, a nawet więcej, w Lidlu zapłacimy za niego tylko 119 zł. Ten model będzie pasował zarówno do eleganckich, jak i casualowych stylizacji, a co więcej wygląda identycznie jak z Zary!

Moda jesień 2020. Hitowy płaszcz z Lidla za 119 zł

Płaszcz z Lidla to prawdziwy hit nie tylko jesiennego, ale i zbliżającego się wielkimi krokami zimowego sezonu. Model marki Esmara z rewersowym kołnierzem, wykonany z przytulnego, miękkiego materiału kupimy w sklepie online tylko za 119 zł. Pluszowy płaszcz ma bocznie kieszenie i ukryte zapięcie na zatrzaski lub haftki, co dodatkowo dodaje mu elegancji. Dodatkowo, jest on dostępny nie tylko w dwóch kolorach, ale i dwóch długościach - brązowym, lekko za udo oraz w kolorze taupe, przed kolano.

Płaszcz z Lidla kosztuje 119 złotych, a wygląda na o wiele droższy!

Mat. prasowe

Płaszcz możemy stylizować jak tylko nam się podoba.

Mat. prasowe

Jeżeli zestawimy go z sukienką i kozakami, otrzymamy elegancki look, natomiast w połączeniu z jeansami i bardziej casualowymi butami, nie będziemy wyglądać ani trochę zwyczajnie, a wręcz przeciwnie - super modnie!

Skusisz się na taki płaszcz w tym sezonie? My gorąco do tego zachęcamy - w nim niestraszne będą ci żadne mrozy!