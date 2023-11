1 z 6

Scanariusz tej historii nie jest żadną niespodzianką. W końcu Michał Szpak znany jest z tego – poza swoim imponującym głosem i coraz ciekawszym repertuarem (kiedy płyta?) – że swoim wyglądem przełamuje stereotypy. Czy jesteście w stanie wskazać innego polskiego wokalistę, który ma na koncie występy w czerwonych obcasach z lakierowanej skóry, damskim swetrze o kroju kimona czy wyszywanym cekinami płaszczu? My też nie.

Te odważne stroje to zasługa stylisty Mateusza Kołtunowicza, który od paru miesięcy pomaga Michałowi w przełamywaniu jednego modowego tabu za drugim. Nie inaczej było tym razem!

W minioną niedzielę w Zamościu Szpak zagrał koncert w ramach kolejnego odcinka wakacyjnej trasy telewizyjnej Dwójki, w zdecydowanym, graficznym makijażu w kolorze fioletowym. Za holograficzny look Michała odpowiada Anna Piechocka Carnel, która wraz z Mateuszem Kołtunowiczem należy do Thedreamstudio. Makijażystka i stylista współtworzą ekipę, która opiekuje się artystycznie wizerunkiem Szpaka.

Oczywiście, makeup na scenie to (również w przypadku mężczyzn) zupełna codzienność. Ale zdaje się, że żaden pan nie wystąpił dotychczas w pełnej twarzy ozdobionej fioletowym, neonowym pigmentem.

Co – poza mocnym makijażem – miał na sobie Michał Szpak? Będziecie zaskoczeni – jego spodnie i buty są z mega popularnych sieciówek! Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się wszystkiego co musicie wiedzieć.