Od kremów BB aż po wygładzające bazy pod makijaż i rozświetlające mgiełki – tego lata idealną cerę osiągniecie bez kropli podkładu. Wybraliśmy dla was najlepsze kosmetyki do twarzy, z którymi wyrównacie koloryt cery, zlikwidujecie niedoskonałości i rozświetlicie twarz za jedną pompką dozownika.

Tom Ford

Dla Toma Forda, seksowna i promienna skóra to podstawa pięknej cery. Nawilżający primer rozświetla skórę, niweluje oznaki zmęczenia i pomaga neutralizować przebarwienia, jednocześnie zmniejszając widoczność porów.

Baza pod makijaż Complexion Enhancing Primer, 299 zł za 30 ml. Dostępna w perfumeriach Douglas.

Nivea

Krem BB od Nivea to prawdziwy evergreen. Zachęca nie tylko niską ceną, ale przede wszystkim robi dokładnie to, co obiecuje. Widocznie pomniejszone pory, wyrównany koloryt skóry i dodaje nieco blasku? Najlepiej wydane 20 zł tego lata.

Upiększający krem BB 5W1 dla cery jasnej, 19,99 zł za 50 ml.

Giorgio Armani

Szara, pozbawiona blasku cera? Wbrew pozorom latem przytrafia się częściej niż sądzicie. Wtedy sięgamy po ten boski krem, który niczym dobry podkład rozświetli i wyrówna skórę. A wzorem lekkiego kremu, nawilży twarz i uczyni gotową na kolejny słoneczny dzień.

Krem CC Prima CC Cream, 229 zł za 30 ml. Dostępny w perfumeriach Douglas.

L'Oréal

Krem BB posiada innowacyjną formułę, która chroni przed zanieczyszczeniami, a także pielęgnuje i nawilża skórę aż do 24 godzin. Produkt pozostawia zdrowe, naturalne oraz świetliste wykończenie. Został wzbogacony o naturalne składniki, takie jak morele, kokos i masło shea.

Rozświetlający krem BB Bonjour Nudista, 45,99 zł za 30 ml.

Avéne

Wkraczamy w obszar kosmetyków do zadań w terenie. W przypadku tego wyrównującego, lekkiego fluidu poza gładką cerą i kryciem niedoskonałości możecie się cieszyć wysoką ochroną przeciwsłoneczną. Doskonała cera na plaży? Dlaczego nie?

Fluid koloryzujący SPF 50+, 60 zł za 50 ml.

Bioderma

Co powinien nam dawać dobry podkład? Pudrowe wykończenie, wyrównanie kolorytu i drobnych zmarszczek, a zarazem lekki, naturalny połysk, bez efektu maski. Wszystko to uzyskacie stosując ten ochornny krem z filtrem. Nie jest tłusty, a przy tym chroni cerę dzięki filtrowi SPF 50. Strzał w dzisiątkę!

40 do twarzy z filtrem SPF 50+ Nude Touch, 65 zł za 30 ml.

Arbonne

Leciutka warstwa przykrywa niedoskonałości skóry i ciemne przebarwienia, zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek, natomiast składniki roślinne koją i nawilżają skórę. Preparat ten może służyć jako baza pod makijaż, ponieważ matuje, rozjaśnia i wyrównuje kolor skóry.

Krem CC, 146 zł za 30 ml.

Bobbi Brown

Coś dla tych, którym rano zawsze brakuje czasu. Podkład i preparat pielęgnacyjny w jednym. Idealny dla wszystkich o suchej i wymagającej skórze, potrzebującej silnego nawilżenia. Filtr przeciwsłoneczny SPF 25 chroni skórę przed promieniami słonecznymi i szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Dodaje skórze subtelnego blasku.

Tonujący krem nawilżający na dzień, 275 zł za 30 ml. Dostępny w perfumeriach Douglas.

Nuxe

Krem BB, CC, a teraz DD. Choć kolejny kosmetyk nazwany następnymi literami alfabetu może już wywoływać uniesioną brew, marka Nuxe ukryła pod skrótem DD frazę Daily Defense, obiecując codzienną ochronę przed miejskimi zanieczyszczeniami. Choć to akurat ciężko stwierdzić, to nie sposób odmówić temu produktowi imponującego wyrównywania kolorytu cery, lekkiej konsystencji, przydatnego filtra SPF 30 oraz wygodnych trzech wersji kolorystycznych.

Nawilżający i upiększający krem DD Crème Prodigieuse Daily Defense SPF 30, 82,50 zł za 30 ml.

Marc Jacobs

Marzysz o świeżej cerze o naturalnym, muśniętym letnim słońcem kolorycie? Ten rozświetlacz jest dla ciebie. Żelowo-kremowa formuła błyskawicznie rozświetla skórę. Dla złociście brzoskwiniowego efektu nakładaj kosmetyk bezpośrednio na skórę. Z kolei w połączeniu z bazą lub kremem nawilżającym możecie go stosować jako rozświetlającą emulsję.

Żelowy rozświetlacz z kokosem Dew Drops (na zdjęciu w odcieniu Fantasy), 185 zł za 24 ml. Dostępny w perfumeriach Sephora.

Uriage

To coś dla tych, którzy chcą uzyskać ujednolicenie skóry, bez efektu maski. Pigmenty zawarte w produkcie dopasowują się do kolorytu cery, dzięki czemu skutecznie maskują widoczne naczynka. Ekstrakt z winorośli i wosk z róży, zawarte w formule fluidu, wpływają na wzmocnienie i uelastycznienie naczyń krwionośnych oraz złagodzenie rumienia, natomiast woda termalna Uriage koi skórę.

Fluid tonujący Roséliane, 61 zł za 15 ml.

Clarins

Bardzo miękki, przezroczysty puder zapewnia aksamitny, promiennie piękny efekt. Przyjemnie miękka tekstura chroni skórę przed wysychaniem i przez cały dzień utrzymuje ją przyjemnie elastyczną. W sam raz do drobnych poprawek w ciągu dnia.

Transparentny puder Poudre Multi-Eclat, 189 zł za 13 g. Dostępny w perfumeriach Douglas.

La Prairie

Ten krem jest jak Rolls-Royce wśród kremów. Oczywiście, powiedzieć, że jego cena jest zaporowa to eufemizm. Ale który inny kosmetyk zniweluje oznaki zmęczenia, wspaniale nawilży, zrelaksuje cerę, wyrówna koloryt (w magiczny sposób wtapiając się w każdą karnację), wyrówna drobne linie, ochroni przed słońcem i odżywi witaminą C, nie mając przy tym ciężkiej, tłustej konsystencji? Przy tylu zaletach to w zasadzie oszczędność.

Wyrównujący cerę krem Cellular Swiss Ice Crystal Transforming Cream SPF 30, 817 zł za 30 ml.