Meghan Markle i książę Harry są w trakcie oficjalnej wizyty w Australii. To pierwsza ich tak daleka podróż i z pewnością zostanie zapamiętana na długo! A wszystko za sprawą wiadomości, którą przekazali. To właśnie w Australi książęca para poinformowała, że spodziewa się dziecka.

Po wizycie w Sydney, przyszedł czas na odwiedziny miasta Dubbo. Para wybrała się na farmę i miała zaplanowane spotkania z mieszkańcami. Księżna, która doskonale potrafi dostosować stylizację do okazji, tym razem wybrała casualowy zestaw. Zobacz, jak wyglądała Meghan! Znamy koszt jej stylizacji!

???? The Duke and Duchess of Sussex joined the Woodley Family at Mountain View Farm to feed their cattle. #RoyalVisitAustralia pic.twitter.com/iNkQLAolPK

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 17 października 2018