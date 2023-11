1 z 7

Jeśli w ciągu ostatnich par tygodni przyglądaliście się nowym zdjęciom Małgorzaty Rozenek, zapewne zauważyliście, że coś ciekawego stało się ze stylem gwiazdy „Iron Majdan".

Od skórzano-ćwiekowej, polaryzującej internautów stylizacji na warszawski koncert Guns N' Roses aż po instagramowy look z wzorzystą, biało-błękitną sukienką mini – stroje Małgorzaty stały się nagle znacznie bardziej odjechane, sukienki stały się krótsze, obcasy wyższe, a kolory wyraźniejsze.

Wczoraj Małgorzata pokazała kolejny look w ramach swojej stylowej dobrej zmiany. Gwiazda TVN pojawiła się w nim na premierze nowej linii biżuterii polskiej marki. Nasza pierwsza reakcja? Chyba zapomniała spodni. Nasza druga reakcja? Wow, to dopiero krótkie szorty! Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się wszystkiego co musicie wiedzieć.

