1 z 4

Małgorzata Rozenek już nie raz udowodniła, że doskonale zna się na najnowszych trendach. Gwiazda TVN na oficjalne imprezy zazwyczaj wybiera eleganckie i spektakularne stylizacje. Na co dzień jednak stawia na luz i wygodę. Tak też było, kiedy wybrała się do klubu Anny Lewandowskiej! Paparazzi przyłapali Małgosię jak wysiadała ze swojego auta w krótkich spodenkach, bluzie i adidasach. Look uzupełnił mały plecak od Gucci, który kosztuje fortunę!

Zobaczcie, jak prezentowała się Małgorzata Rozenek i ile zapłaciła za swój stylowy plecak! Cena robi wrażenie!

Zobacz także: ROZENEK-MAJDAN ZALICZYŁA WPADKĘ? FANI: 'ZAMIAST PROWADZIĆ PROJECT LADY, POWINNA PANI WZIĄĆ W NIM UDZIAŁ'