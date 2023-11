5 z 6

Takie luksusowe wnętrze wymaga odpowiedniej stylizacji, dlatego Małgosia zapakowała swoje nowe, kolorowe sandałki Atletika od Christiana Louboutina za 3755 zł, do których dobrała krótką, dżersejową sukienkę w poprzeczne paski Chaos by Marta Boliglova za 388 zł. Myślicie, że jej stylizacja była niedroga? No to patrzcie na jej torebkę – to kultowy model Boy od Chanel, którego ceny zaczynają się od ok. 17 tysięcy!