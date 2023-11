Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan pokazali poruszające zdjęcie! Małżonkowie przebywają obecnie w Dubaju, gdzie najprawdopodobniej pracują nad nowym programem. Na Instagramie Małgorzata Rozenek zdradziła jedynie, że chodzi "secret project". Gwiazda stacji TVN i jej mąż goszczą w luksusowym hotelu, cieszą się urokami Dubaju oraz... pływają z delfinami! Małgorzata Rozenek opublikowała w sieci zdjęcie, które chwyta za serce. Co ono przedstawia?

Zobacz też: Nowe zdjęcie Małgorzaty Rozenek wzbudziło emocje! Półnagi Majdan, bałagan i... "Ciąża? Brzuszek zaokrąglony..."

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan, będąc w Dubaju, odwiedzili Atlantis The Palm, gdzie mieli okazję popływać z delfinem o imieniu Black. Do tego miejsca trafiają delfiny, które udało się ocalić od śmierci np. przez uwolnienie ich z sieci rybackiej. Małgorzata Rozenek nie kryła, że doświadczenie pływania z delfinem bardzo ją poruszyło! Radek również wyglądał na oczarowanego.

To był naprawdę wyjątkowy poranek. Delfiny często trafiają tutaj uratowane od śmierci - zaplątane w sieci, ranne. Dzięki wspaniałej pracy opiekunów, wracają do pełni sił i mają szansę powrotu do swojego dawnego życia. A my mogliśmy przebywać blisko nich. To był jeden z najbardziej wzruszających momentów w naszym życiu - napisała Małgorzata Rozenek.