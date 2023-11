1 z 5

Justyna z Rolnik szuka żony 4 budzi kontrowersje

Justyna z "Rolnik szuka żony 4" nie przestaje budzić ogromnych emocji! W siódmym odcinku show TVP, Karol, jeden z rolników, poszedł na randki z dwiema swoimi kandydatkami: Sarą i Anią. Spotkanie z tą pierwszą było naprawdę gorące. Para wybrała się nad jezioro, gdzie wyraźnie między nimi iskrzyło. Nie zabrakło czułych gestów, komplementów, a nawet pocałunków. Karol i Sara wrócili ze spotkania wyraźnie rozemocjonowani, co nie umknęło uwadze dwóch pozostałych kandydatek do serca rolnika. Justyna, która jeszcze do niedawna była faworytką Karola, zaniepokoiła się, że między parą zaczęło rodzić się uczucie.

Karol i Justyna wybrali się na spacer, w czasie którego doszło między nimi do szczerej rozmowy. Justyna zapytała rolnika o jego stosunek do Sary, mówiąc, że widać pierwsze oznaki bliskości. Karol był nieco zakłopotany pytaniami Justyny, lecz przyznał, że Sara go zauroczyła. Justynie wyraźnie zrobiło się przykro, że jej pozycja jest zagrożona. Dała to odczuć Karolowi, czym znów wzbudziła mnóstwo komentarzy fanów programu "Rolnik szuka żony"! Co piszą po ostatnim odcinku? Okazuje się, że poza hejtem pojawiły się również słowa wparcia dla kontrowersyjnej uczestniczki!

