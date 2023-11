Wczorajszy odcinek po raz kolejny przyniósł widzom ogromne emocje. Niestety, Ewa i Iwona znów podpadły fanom programu. Internauci uważają, że to Ewa buntuje Iwonę przeciwko Zbyszkowi! Niektórzy fani twierdzą, że Iwona być może stworzyłaby fajny związek z rolnikiem, gdyby nie Ewa!

Iwona powinna odciąć się od tej drugiej, jak jej nie ma w pobliżu to nawet do rzeczy gada, sama to nawet zauważyła.

Może ta druga byłaby troszkę inna gdyby Kanapka z Walizki jej nie robiła kiełbie we łbie. Źle dobrał kandydatki. Współczuję mu. A jego mama po prostu troszczy się o syna w końcu to matka, a te się czepiają nie wiadomo o co. Żal ich!

Nie dziwię się że nikogo w tym wieku nie mają!! Co za babiszony!! A zwłaszcza ta Ewka która buntuje i podjudza Wie ze nie ma szans i komentuje buuuu Jeszcze się mamy czepiają !!!!A widać że w porządku kobieta!!! Tylko ciśnienie na noc człowiekowi podniosły Panie Zbyszku jeszcze Pan znajdzie swoją wymarzoną kobietę

Z dzisiejszego odcinka wywnioskowalam że ta grubsza pani buntuje Iwonke myślę że gdy wyjedzie ta Ewa Iwona będzie lepsza - pisali fani programu (pisownia oryginalna).