Małgorzata Rozenek znów zaskakuje stylizacją! Tym razem postawiła na drewniaki z futerkiem. Zdjęcia paparazzi

Małgorzata Rozenek nie traci ani chwili - tym razem gwiazda gościła w studiu "Dzień Dobry TVN". Na wizytę w programie śniadaniowym, gwiazda postawiła - jak zawsze - na genialną stylizację. Tym razem żona Radosława Majdana zdecydowała się zaakcentować swój jesienny look... drewniakami z futerkiem. Ten model butów to prawdziwa petarda, ale potrafi budzić emocje. Jedni go kochają, inni nienawidzą - jak zatem wygląda w nich Małgorzata Rozenek? Zobaczcie sami nowe zdjęcia paparazzi!

Trendy jesień 2021: Małgorzata Rozenek w drewniakach z futerkiem

Małgorzata Rozenek to zdecydowanie jedna z najbardziej zapracowanych i rozchwytywanych gwiazd polskiego show biznesu. W życiu prowadzącej "Projekt Lady" nie ma czasu na nudę, dlatego my co chwila dowiadujemy się o jej kolejnych sukcesach i wyzwaniach zawodowych. Praca Małgorzaty Rozenek nie kończy się jednak tylko na telewizji - na początku roku gwiazda wystartowała z własną marką odzieżową, a niedawno także z cateringiem dietetycznym. Jesteśmy jednak pewni, że jeszcze wielokrotnie gwiazda nas zaskoczy nowymi projektami!

Małgorzata Rozenek to również stała bywalczyni programu "Dzień Dobry TVN". Ostatnio gwiazda pojawiła się w śniadaniówce w piątek, 8 października. Gdy gwiazda opuszczała studio stacji, czekał na nią tłum fotoreporterów. Jak zatem wyglądała żona Radosława Majdana tego dnia? Zobaczcie sami!

Małgorzata Rozenek na wizytę w "Dzień Dobry TVN" wybrała bardzo ciekawą stylizację, w której królował jeans. Aby podkręcić swój look, gwiazda założyła również szarą kamizelkę, a do tego czarny długi płaszcz zapinany na guziki. Jednak największą uwagę zwracają jej niebanalne buty!

Żona Radosława Majdana zdecydowała się na model butów, który zawsze budzi ogromne emocje! To drewniaki, które jedni uwielbiają, a drudzy nie wyobrażają sobie, aby je założyć. Drewniaki gwiazdy dodatkowo zdobi brązowe futerko - to model od Gucci, który nie należy do najtańszych i trzeba liczyć się z wydatkiem kilku tysięcy złotych! I co wy na to? Skusiłybyście się na takie buty?