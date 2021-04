Małgorzata Rozenek w stylizacji za niemal 100 tysięcy złotych! W takim wydaniu załatwia codzienne sprawy

Małgorzata Rozenek przywiązuje ogromną wagę do swoich stylizacji i nie boi się kontrowersji. Niedawno szokowała w beżowym trenczu z kolekcji Simone Rocha dla H&M, a teraz paparazzi przyłapali gwiazdę podczas załatwiania codziennych spraw w zestawie za niemal 100 tys. zł. Wygląda na to, że gwiazda nawet na co dzień sięga po drogie dodatki. Ten zegarek i torebka kosztują fortunę...

Małgorzata Rozenek w wiosennej stylizacji. Uwagę zwracają ultra drogie dodatki!

Małgorzata Rozenek uchodzi za jedną z najlepiej ubranych gwiazd. Prowadząca "Projekt lady" uwielbia markowe ubrania, ale często wybiera też rzeczy z popularnych sieciówek i potrafi tam znaleźć prawdziwe perełki. Na Instagramie gwaizdy TVN pojawia się mnóstwo postów ze stylizacjami, które uwielbiają jej fanki i są dla nich doskonałym źródłem inspiracji.

Ostatnio paparazzi przyłapali Małgorzatę Rozenek na jednej z ulic w Warszawie i trzeba przyznać, że od tej stylizacji trudno oderwać wzrok. Modny beżowy trencz, jeasny, kowbojki - to idealny zestaw na kapryśną wiosenną pogodę. Na uwagę zasługują dodatki, które mogą szokować swoimi cenami! Torebka Saddle bag marki Dior to wydatek rzędu 14 tys. zł. Z kolei złoty zegarek marki Rolex, który wybrała gwiazda kosztuje... 60 tys. zł. Z całego zestawu najtańsze są okulary Gucci za 1 tys. zł.

Ten zestaw wygląda na tak kosztowny?

Gwiazda wie, jak wyglądać doskonale, ale kowty jakie wydaje na ubrania szokują jej obserwatorów na Instagramie.