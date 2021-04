Jej płaszcz to hit Instagrama! Agnieszka Woźniak-Starak w boskim trenczu wsiada do auta. Podobny kupisz w Sinsay za 100 złotych

Idealny płaszcz nie istnieje? Agnieszka Woźniak-Starak właśnie udowodniła nam, że to nieprawda! Prowadząca "Dzień Dobry TVN" została przyłapana przez fotoreporterów, kiedy wychodziła ze studia na skrzyżowaniu ulic Hożej i Marszałkowskiej. Woźniak-Starak tym razem postawiła na bardzo tradycyjne połączenie. Beżowy płaszcz za kolano postanowiła zestawić krótką czarną sukienką, cięższymi granatowo-czarnymi botkami na ciężkiej podeszwie i brązową zamszową torebką. Look bardzo klasyczny, ale za to jaki efektowny!

Modne płaszcze przejściowe na wiosnę 2021 w stylu Agnieszki Woźniak-Starak

Szukasz idealnego płaszcza przejściowego na wiosnę 2021? Postaw tak jak Agnieszka Woźniak-Starak na najbardziej klasyczne rozwiązanie. Mowa oczywiście o beżowym trenczu o długości midi z klapami i z paskiem wiązanym w talii, który pięknie podkreśli twoją figurę. Klasyczny beżowy trencz możesz nosić dosłownie ze wszystkim - z każdymi jeansami, kwiecistymi sukienkami mini, midi lub maxi, ale również w sportowym stylu - z twoimi ulubionymi spodniami dresowymi. Możliwości jest naprawdę wiele.

Agnieszka Woźniak-Starak postawiła na klasykę - beżowy trencz zestawiła z czarno-granatowymi ciężkimi butami na platformie i z brązową zamszową torebką. Look oceniamy na 10 z 10 możliwych punktów.

Jej klasyczny beżowy trencz to idealna propozycja dla każdej kobiety.

Agnieszka Woźniak-Starak postawiła na połączenie płaszcza z wiosenną sukienką mini.

Agnieszka wzięła swojego psa i weszła do auta. Na co dzień w Warszawie Woźniak-Starak porusza się Fiatem 500, to rzadko spotykana wersja Riva.

Jeśli spodobał ci się płaszcz Agnieszki Woźniak-Starak, może skusisz się na którąś z poniższych propozycji? Ceny zaczynają się już od 119,99 złotych.

1. Trencz w beżowym kolorze kosztuje w Reserved 349,99 zł. To uniwersalna propozycja.

349.99 zł

2. Kolejna propozycja to brązowy dwurzędowy płaszcz oversize, Reserved, 299 zł.

299.99 zł

3. To nie koniec! Być może wasze serce skradnie jeszcze inna propozycja. To najtańsza opcja w naszym zestawieniu. Trencz z Sinsay kosztuje zaledwie 119 złotych.

119.99 zł

4. Inna propozycja z Sinsay to dwukolorowy płaszcz z paskiem podkreślającym talię. Kosztuje 139,99 zł.