Modne krótkie kowbojki na jesień 2020. Te modele założycie do letniej sukienki i jesiennego płaszcza!

Botki to obowiązkowy element jesiennej garderoby każdej kobiety. Okazuje się jednak, że niektóre modele można nosić praktycznie cały rok! To największa zaleta krótkich kowbojek! Idealnie sprawdzą się zarówno do letniej, zwiewnej sukienki, jak i jesiennego płaszcza. Jeśli raz je założysz - zakochasz się w tym modelu! Wybraliśmy kilka modnych kowbojek, które z powodzeniem można nosić jeszcze latem i co ważne będą hitem jesieni 2020. Niektóre z nich uda się kupić z rabatem korzystając z letnich wyprzedaży.

1. Botki DeeZee kosztują obecnie 99 zł i są przecenione ze 119 zł. Ten model z ozdobną klamrą idealnie sprawdzi się już teraz do letniej sukienki i kurtki jeansowej czy ramoneski.

2. Botki Tamaris w jasnym kolorze, które kosztują 229 zł, doskonale komponują się z długimi zwiewnymi sukienkami. Jeśli jesteś fanką kobiecych sukienek, ale nie do końca jesteś przekonana do kowbojek, ten model jest dla siebie. Jasny kolor i subtelny krój sprawią, że stylizacja nie będzie wyglądała na "ciężką".

3. Brązowe botki to już klasyka. Latem pasują do białych jeansów, a jesienią do ciemnych, kwiecistych sukienek i płaszczy. Model marki Baldaccini kosztuje 299 zł.

4. Czarne kowbojki to must have w szafie każdej kobiety. Jeśli planuje zakup kowbojek warto zastanowić się nad modelem marki GINO ROSSI. Za skórzane botki zapłacimy 299 zł i z pewnością szybko staną się jedną z ulubionych par butów. Botki w podobnym stylu uwielbia Natalia Klimas.

5. Hitem zarówno na lato, jak i na jesień są sztyblety marki Eva Minge. Ich cena to 309 zł.

6. Kowbojki Steve Madden to model pasujący absolutnie do wszystkiego. Botki kosztują 449 zł i założymy je do spódnic, sukienek, spodni, a nawet eleganckiej kreacji. Kowbojki z metalowym noskiem pokochała też Anna Lewandowska.

