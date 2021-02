Hailey Bieber w aż dwóch stylizacjach od polskiej projektantki. Jedna lepsza od drugiej!

Paparazzi ponownie przyłapali Hailey Bieber, która pojawiła się na ulicach Nowego Jorku. Żona Justina Biebera i jedna z najseksowniejszych modelek świata, która swoim stylem inspiruje miliony młodych kobiet na całym świecie, tym razem postawiła na stylizacje od polskiej projektantki. Skórzane brązowe spodnie i pudełkowa kurtka z podkreśloną linią ramion, biały, oversize'owy skórzany płaszcz, a także sweter, to projekty Magdy Burtym, która nie po raz pierwszy zagościła w szafach największych gwiazd. Po ubrania z jej metką chętnie sięgała również Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Beyonce, czy Emma Stone. Która ze stylizacji Hailey Bieber bardziej przypadała wam do gustu?

Hailey Bierber w ubraniach polskiej projektantki

Magda Butrym opublikowała na swoim Instagramie zdjęcia, na których Hailey Bieber niemal od stóp do głów ubrana jest w rzeczy od polskiej projektantki i to... aż dwa razy! Za pierwszym razem modelka postawiła na brąz i wybrała skórzaną, pudełkową, krótką kurtkę z kołnierzykiem oraz spodnie z wysokim stanem z tego samego materiału. Hitową stylizację podkreśliła butami w kolorze nude oraz brązową torebką.

Trzeba przyznać, że stylizacja gwiazdy nie należy do najtańszych, bo całość jest wata sporo ponad 15 tysięcy złotych. Stylowa kurtka od Magdy Butrym kosztuje 8200 złotych, a skórzane spodnie aż 6150 zł!

Za drugim razem Hailey Bieber wystąpiła w bardziej casualowej stylizacji. Żona Justina Biebera postawiła na jasne kozaki, jeansy w stylu boyfriend, skórzany, biały płaszcz od Magdy Butrym oraz stylowy, kaszmirowy, krótki sweter z modnym suwakiem i kołnierzem.

Ta stylizacja również nie należy do najtańszych. Sam sweter od Magdy Butrym to koszt 5500 zł, za to za płaszcz z jej metką, który wybrała Hailey Bieber zapłacimy 14350 złotych.

Która stylizacja Hailey Bieber jest bliższa twojemu sercu? W swojej szafie stawiasz bardziej na elegancję, czy sportowy styl? Słynna modelka to prawdziwa modowa inspiracja. Magdzie Butrym oczywiście gratulujemy kolejnego sukcesu!