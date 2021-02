Jak się okazuje, Małgorzata Rozenek na swoje kobiecie kształty musiała słono zapracować. Gwiazda telewizji w swoim najnowszym programie "Rozenek cudnie chudnie", który mocno podzielił widzów, postanowiła jeszcze bardziej odsłonić się przed swoimi fanami i przyznała, że ma za sobą dwie operacje powiększenia biustu, a także zdradziła, dlaczego się na nie zdecydowała, co więcej, teraz najprawdopodobniej przejdzie trzecią - tym razem jednak, by go pomniejszyć. Co na to Radosław Majdan? Reakcja męża Małgorzaty Rozenek niektórych może naprawdę zdziwić.

Małgorzata Rozenek przejdzie kolejną operację biustu? Teraz chce go zmniejszyć!

Małgorzata Rozenek to dla wielu kobiet prawdziwy wzór do naśladowania, a fanki podziwiają ją nie tylko za urodę, osobowość czy styl, ale także za sylwetkę. Okazuje się jednak, że ta nie zawsze odpowiadała gwieździe, a nawet była powodem jej kompleksów. Małgorzata Rozenek jako młoda dziewczynka marzyła o pełnych, kobiecych kształtach, których nigdy nie miała, a kiedy w końcu dorosła postanowiła zrealizować swoje marzenie.

Jako dziewczynka w szkole baletowej, gdzie byłam otoczona niezwykle szczupłymi osobami i sama byłam niezwykle szczupła, marzyłam o pełnych kształtach. Cieszę się bardzo, że tak mi się życie ułożyło, że sobie na te pełne kształty mogłam pozwolić. Mam takie poczucie samostanowienia, które dla kobiet jest bardzo ważne - wyznała w programie "Rozenek cudnie chudnie".

Gwiazda przyznała, że rozmyśla nad zmniejszeniem biustu. Co więcej, po raz pierwszy przeszła operację powiększenia piersi jeszcze zanim poznała Radosława Majdana, a kiedy postanowiła pójść pod chirurgiczny nóż po raz drugi, o mały włos nie skończyło się to prawdziwą katastrofą!

Radzio mnie już poznał z powiększonym biustem, ale potem jeszcze sobie powiększyłam. Radzio nie chciał, żebym to robiła, ale ja sobie ubzdurałam, że chcę. I tak Bogu dzięki zrobiłam mniej, bo mam bardzo mądrego lekarza (...) Teraz wrócę do tego momentu, w którym byłam, jak Radosław mnie poznał. Już mi się znudził taki duży biust - wyjaśniła.

Cóż, jak widać Radosław Majdan zdecydowanie woli naturalność i na szczęście Małgorzata Rozenek może odwrócić skutki swoich decyzji z przeszłości. Gwiazda przyznała, że tęskni za bardziej sportową sylwetką, a duży biust już jej nie bawi:

Nacieszyłam się nimi bardzo, a teraz mam dokładnie w drugą stronę, że już mnie one nie bawią. I chciałabym powrotu do takiej swojej szczupłej, sportowej i zwinnej sylwetki.

Zdziwieni?

Małgorzata Rozenek na oczach tysięcy widzów pokazała, jak wyglądała jej walka o idealną sylwetką po ciąży. Teraz okazało się, że przed gwiazdą jeszcze jedna, poważna zmiana.

Gwiazda TVN oświadczyła, że myśli o operacji zmniejszenia piersi, a jej duży, dwukrotnie powiększany biust już jej się znudził. Co więcej, okazuje się, że Radosław Majdan wcale nie był za tym, by jego żona po raz drugi go powiększała.

Musimy przyznać, że metamorfoza Małgorzaty Rozenek naprawdę robi wrażenie. Mimo zrzucenia zbędnych kilogramów, ta nadal tęskni za bardziej atletyczną, wysportowaną sylwetką.