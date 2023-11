1 z 5

Księżna Kate ponoć spodziewa się bliźniaków, ale i tak nie zwalnia tempa! Dopiero co mogliśmy podziwiać ją na gali charytatywnej, a już następnego dnia była gościem Place2Be's School Leaders Forum, gdzie pełniła swoje obowiązki amabsadora akcji "You're Never Too Young to Talk Mental Health" Anna Freud National Centre for Children and Families, dotyczącą zdrowia psychicznego. Zobaczcie na kolejnych stronach galerii, jak się prezentowała!

