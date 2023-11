4 z 6

Pałac Kensington we wrześniu tego roku ogłosił, że księżna i książę Cambrigde spodziewają się trzeciego dziecka. Nieco później podano również informację, że kolejny potomek brytyjskiej rodziny królewskiej przyjdzie na świat w kwietniu tego roku. Oficjalnie nie poinformowano jeszcze o płci dziecka. Zagraniczne gazety początkowo pisały, że będzie to dziewczynka. Niedawno pojawiły się informacje, że jednak bliźnięta. Pałac Kensington w żaden sposób nie odniósł się do tych doniesień.