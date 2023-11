1 z 5

Broszki księżnej Kate

Wy też zwróciliście uwagę na broszki księżnej Kate w kształcie maków? Żona księcia Williama często pojawia się publicznie własnie z taką broszką wpiętą do płaszcza lub marynarki. Czy broszki w kształcie polnych kwiatów, których księżna ma kilka, to jedynie ozdoba? Okazuje się, że nie. Mają one symboliczne znaczenie. Nosi je nie tylko księżna Kate, lecz również inni członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej: książę William, książę Harry, książę Karol, a nawet królowa Elżbieta.

