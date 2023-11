3 z 5

Księżna Kate bez wątpienia czuje się już lepiej, skoro zdecydowała się na swój pierwszy publiczny występ od czasu ogłoszenia ciąży. Żona księcia Williama wspiera kampanię "You're Never Too Young to Talk Mental Health" Anna Freud National Centre for Children and Families, dotyczącą zdrowia psychicznego.

