Kombinezony już od kilku sezonów są prawdziwym hitem. Kochają je kobiety na całym świecie, głównie dlatego, że są doskonałą alternatywą dla sukienki. Zakładając jeden element garderoby mamy gotową całą stylizację. Wystarczy, że uzupełnimy ją odpowiednimi dodatkami! To idealne rozwiązanie zarówno na co dzień, jak i na większe wyjścia. Doskonale wiedzą o tym gwiazdy i często wybierają kombinezony zamiast sukienek. Do tej opcji przekonała się ostatnio Małgorzata Socha, która na urodziny swojej córki założyła różowy kombinezon w groszki. Wyglądała doskonale!

Na jakie okazje sprawdzi się kombinezon w groszki?

Kombinezony w groszki zazwyczaj znajdziemy w klasycznej kolorystyce czerni i bieli. To zestawienie jest ponadczasowe i mając w szafie ubrania w tym kolorze możemy być pewni, że posłużą nam one wiele lat. W końcu grochy często wracają do trendów! Czarny kombinezon w białe groszki możemy założyć do pracy, na randkę, do kina czy na wyjście ze znajomymi. Dużo zależy od dodatków, które wybierzemy! Jeśli założymy szpilki lub sandały na obcasie otrzymamy elegancką stylizację, z kolei jeśli buty zamienimy na płaskie czarne sandały lub białe trampki zyskamy casualowy look. Wiosną i latem oprócz kombinezonów w klasycznych kolorach znajdziemy mnóstwo modeli w jasnych barwach. Różowe, pomarańczowe czy zielone kombinezony to świetna alternatywa dla wiosennych sukienek.

Znaleźliśmy w sieciówkach kilka ciekawych propozycji kombinezonów w groszki. Sami zobaczcie, jakie modele teraz królują!

