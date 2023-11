Elegancki kombinezon damski może być dobrym zamiennikiem dla balowej sukienki lub innej wieczorowej kreacji. To dobra opcja dla kobiet, które nie chcą odsłaniać nóg i w innych stylizacjach czują się niekomfortowo. Kombinezon z satynowej tkaniny, a także kombinezon z ciekawym dekoltem i bogatymi zdobieniami, np. frędzlami czy cekinami, szczególnie dobrze sprawdzi się na imprezie sylwestrowej czy zabawie karnawałowej.

Reklama

Eleganckie kombinezony są ciekawym i nietuzinkowym rozwiązaniem. Dzięki różnorodności fasonów można dobrać odpowiedni dla siebie kombinezon, który będzie modelował sylwetkę. Na zimowe przyjęcia poleca się kombinezony z długim rękawem i ciekawymi zdobieniami.

Jak dobrać kombinezon wieczorowy do typu sylwetki?

Wybór kombinezonu na sylwestra lub zabawę karnawałową może być równie dobrym i trafionym pomysłem, co elegancka sukienka. Przy zakupie kombinezonu należy kierować się przede wszystkim typem sylwetki. Najefektowniej prezentują się w nich szczupłe kobiety, które mają więcej niż 170 cm wzrostu – takie panie, mogą sobie pozwolić zarówno na zwiewne modele, jak i fasony o długości spodni 3/4 i 7/8. Warto przy tym pamiętać, że dla każdego typu sylwetki, przeznaczony jest inny model kombinezonu.

Kobiety o sylwetce gruszki (z wąskimi ramionami i szerokimi biodrami) powinny postawić na kombinezon z bogato zdobioną górą, np. zdobieniami przy dekolcie, bufkami czy kokardą. Dobrze sprawdzą się również fasony ze skośnymi rękawkami.

Kobiety o sylwetce klepsydry (wysokie, bardzo szczupłe z szerokimi ramionami) mogą pozwolić sobie na bogato zdobione kombinezony, z koronkowymi akcentami, różną długością nogawek i rękawów, z dekoltem w literę V.

Kobiety o sylwetce jabłka (ze słabo zaznaczonym wcięciem w talii, z masywną górą, ale za to szczupłymi nogami) powinny wybierać fasony kombinezonów z krótkimi nogawkami i dekoltem w literę V.

Reklama

Buty do kombinezonu na sylwestra lub na zabawę karnawałową

Obowiązkowym elementem okazjonalnej stylizacji z kombinezonem są buty na wysokim obcasie – mogą być to czółenka, sandały czy nawet botki. Nie zaleca się zakładać płaskich butów do eleganckich kombinezonów, ponieważ optycznie skracają sylwetkę, a także dodają jej kilogramów. Ciekawą opcją jest postawienie na total look, w którym kombinezon, buty i torebka są w takim samym lub zbliżonym do siebie kolorze. Na sylwestra i zabawę karnawałową do kombinezonu można założyć czółenka z błyszczącymi akcentami.