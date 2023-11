1 z 7

Kombinezony już od dawna są uważane za jeden z niezbędnych elementów kobiecej garderoby. W końcu nie ma lepszej alternatywy dla sukienki! Kombinezon nie potrzebuje żadnych dodatków ani godzin spędzonych przed szafą i zastanawiania się, czy pasuje do tej bluzki lub tamtej spódnicy. Kombinezon po prostu wkładasz i jesteś gotowa do wyjścia! Julia Wieniawa doskonale zdaje sobie sprawę z wygody kombinezonu, dlatego wybrała jeden model dla siebie. Gwiazda postawiła na dżinsowy kombinezon z paskiem w talii. Wiemy, gdzie go kupiła i znaleźliśmy dla was tańsze modele!

Kombinezon w stylu Julii Wieniawy

Julia Wieniawa zaprezentowała na sobie dżinsowy kombinezon ze sklepu na-kd.com. Jej model kosztuje ok. 250 złotych, ma duże kieszenie na biuście, a także pasek w talii, który podkreśla figurę.

Gdzie kupić kombinezon w stylu Julii Wieniawy?

Jak się jednak okazuje, w popularnych sieciówkach możecie kupić niemal identyczne kombinezony w dużo niższych cenach. Znajdziecie je m.in. w Mango, H&M czy sklepie Bershka. Co najważniejsze - kombinezony znalezione przez nas trafiły na dział wyprzedaży! Jeden z nich kupicie za 30 złotych!

Zobaczcie galerię zdjęć i przekonajcie się same!

