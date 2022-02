Klaudia Halejcio zachwyca swoimi stylizacjami. Zarówno na co dzień pozując z córeczką jak i na czerwonym dywanie, wygląda bardzo modnie i kobieco. W ostatnich dniach Klaudia Halejcio wybrała się na walentynkową wycieczkę do Paryża, a na swoim Instagramie pochwaliła się zdjęciami spod wieży Eiffla. Naszą uwagę przykuła jej stylizacja. Marynarka oversize w kratę, klasyczna czarna torebka od Saint Laurent oraz czarne botki. Gwiazda postawiła na masywny model na grubej podeszwie z ozdobnym suwakiem z przodu. Takie buty to must have na wiosnę 2022!

Powoli chowamy grube, zimowe ubrania i zaczynamy myśleć o stylizacjach na wiosnę. Czarne botki na grubej podeszwie to hit na każdą okazję. Lekkiej wiosennej sukience nadadzą charakteru i będą też modnym uzupełnieniem do prostego codziennego looku z jeansami. Świetnie łączą się z ubraniami w mocnych wiosennych kolorach. Przejrzałyśmy sklepy i znalazłyśmy modele już od 99 zł!

Instagram@klaudiahalejcio/mat. prasowe

Modne beżowe botki w stylu Klaudii Halejcio na wiosnę 2022

Jeśli szukać czegoś zupełnie innego co powiesz na beżowe botki? Są nieco delikatniejsze i świetnie pasują do stonowanych stylizacji lub tych w klimacie boho. Klaudia Halejcio zdecydowała się na sznurowany model z wyższą cholewką. Botki te mają co nieco z traperów, ale w zestawieniu z sukienką mini, pięknie podkreślają nogi! Możesz postawić na podobny model lub wybrać taki bez sznurowania. Jasny beż czy ciemny? Opcji jest wiele, a każda z nich to modowy strzał w dziesiątkę!

Instagram@klaudiahalejcio/mat. prasowe

Pamiętaj, że botki to model, który nigdy nie wychodzi z mody. Niezależnie od pory roku pasować będą do każdej stylizacji. Gwiazdy takie jak Klaudia Halejcio łączą je z jeansami, sukienkami czy letnimi szortami. Z sezonu na sezon są coraz popularniejsze, a wiosna to idealny czas, żeby to przetestować. Warto mieć je w swojej szafie!

