Ania Lewandowska ma słabość do luksusowych marek. Nie dziwi więc nas fakt, że w jej garderobie pojawiła się nowa para botków od Celine, której regularna cena wynosi aż 2700 złotych. To model Patapans, wyglądający jak połączenie botków na traktorowej podeszwie z trampkami w stylu Converse. Takie buty na wiosnę 2022 na cięższej podeszwie to must have ostatnich miesięcy i wiosny 2022! Ania Lewandowska postanowiła zestawić je w bardzo oryginalny sposób z fluorescencyjną pomarańczową marynarką oversize, klasycznymi czarnymi jeansami oraz czarną torebką na ramię. Całość została uzupełniona białą czapką z daszkiem.

Odważny look, ale jakże wiosenny! Aż chce się wyrzucić z szafy smutne szare i czarne ubrania, i zamienić je natychmiast na kolory fluo! Przy takich stylizacjach warto jednak pamiętać o umiarze i jako bazę wybrać właśnie klasyczne czarne botki. Te na ciężkiej podeszwie są nadal hot!

Instagram/Anna Lewandowska

Modne białe botki Ani Lewandowskiej na wiosnę 2022

Jeśli jednak czarne botki to dla ciebie już nuda, co powiesz na ich totalne przeciwieństwo i... biel? Białe botki dla niektórych z was mogą okazać się kontrowersyjnym wyborem, ale nie oszukujmy się - jeśli chcesz się wyróżnić i pokazać, że nadążasz za trendami, nie ma lepszego wyjścia niż właśnie biel. Ania Lewandowska zdecydowała się na białe sznurowane botki na nieco cięższej podeszwie. Ty możesz pójść za nią lub postawić na podobny model, ale w wersji bez sznurówek.

Instagram/Anna Lewandowska

Zobacz także: Trendy wiosna 2022. Katarzyna Cichopek już ma najmodniejsze buty na wiosnę! Za 55 zł kupisz idealny model

Anna Lewandowska i beżowe botki na wiosnę 2022

Nie chcesz postawić ani na czerń, ani na biel? Cóż, pozostaje klasyczny beż! Piękne beżowe botki w stylu kowbojek Ani Lewandowskiej od Acne (cena to ok. 1890 zł) to niekwestionowany hit, jeśli kochasz stylizacje utrzymane w klimacie boho lub uwielbiasz nosić jasne jeansy. Takie beżowe botki na delikatnym obcasie będą najlepiej do nich pasować.

Instagram/Anna Lewandowska

Niezależnie od tego, na który z modeli czy kolorów się zdecydujesz, pamiętaj że botki to buty nie tylko na zimę czy jesień, ale również na wiosnę i (lato!). Tak, zgadza się. Botki będą pasować nie tylko do jeansów, ale i do sukienek i szortów. Za sprawą gwiazd, w tym Anny Lewandowskiej, botki goszczą teraz w naszej szafie przez cały rok!