Torebka to najważniejszy dodatek każdej kobiety, nie ruszamy się bez niej z domu! Jaką wybrać w nadchodzącym sezonie pełnym różnorodnych i oryginalnych projektów? Zobaczcie, jaki kształt torebki pokochały w tym sezonie polskie i zagraniczne gwiazdy!

Torebka w kształcie kubełka to prawdziwy hit wśród gwiazd!

Skórzane, wiklinowe lub płócienne- torebki w kształcie kubełka to najmodniejsza propozycje projektantów na sezon wiosna-lato 2019. Znajdziemy je u Hermesa, Louis Vuitton, Ferragamo, Prady czy Dolce & Gabbana. Może nie są praktyczne, ale za to jakie stylowe! Jeśli lubisz bawić się modą, to wprost idealny trend dla ciebie. Sprawią, że każda stylizacja nabierze charakteru. Zobaczcie, które gwiazdy je noszą i do jakich stylizacji!

Natasza Urbańska na jednej z modowych imprez zaprezentowała się w żółtym total looku: prążkowany garnitur Laurell, buty Caprice i najmodniejsza torebka sezonu w kształcie kubełka od włoskiej marki Carpisa to prawdziwa bomba energetyczna! Brawo za odwagę!

Małgorzata Kożuchowska to prawdziwa ikona stylu, która śledzi trendy i swoimi stylizacjami wzbudza duże zainteresowanie też postawiła na ten model torebki. Elegancką dwurzędową marynarkę i pantofle Chanel uzupełnił lakierowany kubełek od polskiej projektantki Zofii Chylak, który kosztuje 1190 zł. Trzeba przyznać całość robi wrażenie!

Również Kinga Rusin, która przykłada dużą wagę do stylizacji w swojej garderobie ma dużo luksusowych dodatków, tym razem upodobała sobie stylowe "wiaderko", którym bardzo często uzupełnia swoje casualowe looki.

Nasza uwagę zwróciła torebka Natalii Nikiel. Wokalistka do kolorowych szerokich spodni i t-shirtu wybrała oryginalny połyskujący niebieski kubełek! Również zagraniczne gwiazdy kochają ten kształt torebek, a Sienna Miller udowadnia, że warto go mieć w swojej szafie. Ten od Louis Vuitton to prawdziwa perełka, o której marzy każda fashionistka!