Małgorzata Kożuchowska wróciła razem z rodziną niedawno z krótkich, ale upalnych wakacji w Dubaju. Teraz skupia się na pracy, bo pewne jest to, że aktorka wchodzi na plan "Drugiej szansy". To będzie już piąty sezon! Ale na tym nie koniec! Małgosia zaczyna już przygotowywać się do świąt. Z tej okazji spytaliśmy Małgorzatę Kożuchowską, jakie są jej ukochane Wigilijne dania.

Reklama

Lubię te dania, które pamiętam z czasów dzieciństwa. Moja mama pochodzi ze Śląska, więc na naszym wigilijnym stole zawsze było sporo charakterystycznych dla tego regionu przysmaków, w tym makówki. Zawsze są też karp i kapusta z grzybami. W naszym domu kontynuujemy tradycję, choć pojawia się także sporo potraw z domu mojego męża, do których przywiązana jest jego rodzina.

Małgorzata Kożuchowska o wigilijnych daniach

Poprosiliśmy więc Małgosię, by powiedziała nam, czym są wspomniane "makówki"?

To masa z maku, mleka, miodu, masła i bakalii, którą przekłada się kilka warstw bardzo cieniutko pokrojonej pszennej bułki. To nasz tradycyjny świąteczny deser, który stał się moją specjalnością.

Małgorzata w Dubaju

Mat. prasowe

Małgorzata Kożuchowska

Reklama