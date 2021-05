Katarzyna Cichopek w boskiej kurtce w kwiaty na wiosnę. Wiemy, ile kosztuje ten model

Katarzyna Cichopek po raz kolejny zachwyca swoją casualową stylizacją. Gwiazda "M jak miłość" znów udowadnia, że można wyglądać kobieco nie tylko w sukience, ale również w sportowym wydaniu. Tym razem uwagę Internautek zwróciła pikowana kurtka aktorki z tropikalnym wzorem w roli głównej. Ten model ożywi każdą stylizację i wygląda doskonale zarówno w zestawieniu z jeansami, jak i dresami. Wiemy, gdzie i za ile ją kupicie!

Katarzyna Cichopek w kurtce w kwiaty za 649 zł

Katarzyna Cichopek w ostatnich latach wyrosła na jedną z najlepiej ubranych gwiazd w polskim show-biznesie. Jeszcze niedawno gwiazda "M jak miłość" była znana ze swojej miłości do kobiecych sukienek z falbanami i asymetrycznymi rozcięciami, a ostatnio coraz częściej sięga po jeansy i ponadczasowe białe sneakersy. Jakiś czas temu aktora zachwycała pastelowym sweterkiem, a teraz znów stawia na kolor w roli głównej!

Tym razem Katarzyna Cichopek wybrała stylizację na tzw. cebulkę, która idealnie sprawdzi się podczas kapryśnej wiosennej pogody. Pikowana kurtka z kwiatowym motywem marki Femistories za 649 zł, jasna bluza, ultra modne jeansy i białe sneakersy to świetny zestaw na co dzień. Nic dziwnego, że ten look Katarzyny Cichopek skradł serca jej fanek, które komplementują:

Kasia ale piękne widoki Ale ta kurtka 😍 Ślicznie Kasiu wyglądasz 😍 Gdzie kupiona kurtka bo piekna

Instagram / katarzynacichopek

Kurtkę marki Femistories kupimy w sklepie online za 649 zł. Model z kwiatowym wzorem My Wild Paradise cieszy się ogromnym zainteresowaniem.