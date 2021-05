Moda wiosna 2021. Katarzyna Cichopek nie rozstaje się z tymi butami! Ten hitowy model kosztuje 2000 zł

Po wielu zimnych miesiącach w końcu wchodzimy w wiosenno-letni sezon, a co za tym idzie - zmieniamy również swoją garderobę, a wysokie kozaki i hitowe śniegowce zastępujemy modnymi sneakersami! Jak się okazuje, Katarzyna Cichopek już ma ulubiony model, z którym dosłownie się nie rozstaje. Buty aktorki, które sprytnie łączy z wieloma swoimi stylizacjami, wzbudziły ogromne zainteresowanie internautek i wcale nas to nie dziwi.

Katarzyna Cichopek postawiła na białe snekaersy, które przez najbliższe miesiące będą największym hitem! Jak się okazuje, te wybrane przez gwiazdę kosztują 2167 zł i są ze słynnego domu mody Alexander McQueen. Na szczęście niemal identyczne znajdziemy w o wiele atrakcyjniejszej cenie. Jak nosić białe sneakersy? Zobacz, jak robi to Katarzyna Cichopek!

Moda wiosna-lato 2021: Białe sneakersy w stylu Katarzyny Cichopek

Kiedy Katarzyna Cichopek pokazała się w nich po raz pierwszy, internautki natychmiast zasypały aktorkę pytaniami o markę butów. Białe sneakersy gwiazdy ze złotymi elementami zrobiły prawdziwy szał i trudno się dziwić. Są niezwykle uniwersalne i sprytnie można łączyć je zarówno z eleganckimi, casualowymi, jak i sportowymi stylizacjami, za każdym razem nadając im inny charakter! Sneakersy w stylu Katarzyny Cichopek to prawdziwy must have na najbliższe miesiące, który nie wyjdzie z mody jeszcze przez bardzo długi czas. Wystarczy tylko zobaczyć, jak wystylizowała je aktorka.

Białe sneakersy to idealny pomysł na wiosenny look w stylu sport chic, który zdominował nie tylko ulice największych stolic mody, ale i światowe wybiegi. Wybierając modne, sportowe buty, warto nieco pobawić się z panującymi trendami i zwrócić uwagę na modele, którym nie brakuje kolorowych elementów, czy dekoracyjnych aplikacji. Katarzyna Cichopek myśląc o swojej garderobie na sezon wiosna-lato 2021, wybrała skórzane sneakersy od Alexandra McQueena z charakterystyczną, oversize'ową podeszwą i złotym logo.

Jak nosić białe sneakersy? W tym przypadku warto zainspirować się stylizacjami Katarzyny Cichopek, która uchodzi za jedną z najlepiej ubranych polskich gwiazd. Aktorka ma świetne wyczucie stylu, a w swoich lookach zawsze stawia na połączenie kobiecości i wygody. Katarzyna Cichopek nie boi się również odważnych połączeń. W tym wydaniu białe sneakersy idealnie podkreśliły jej monochromatyczną stylizację.

Sportowe buty idealnie sprawdzą się również w bardziej eleganckich zestawieniach, a sportowy szyk to jeden z największych trendów na wiosnę-lato 2021! Wystarczy zobaczyć, jak Katarzyna Cichopek połączyła białe sneakersy z eleganckimi spodniami i miętową, długą marynarką. Bez problemu możemy nosić je także do długich, zwiewnych, boho sukienek, czy hitowych, zmysłowych, satynowych spódnic. Taki look idealnie sprawdzi się na lato w mieście, czy romantyczne spacery po nadmorskich promenadach.

Taki model butów oczywiście sprawdzi się również w przypadku sportowych stylizacji i ponadczasowych, wiecznie modnych jeansów. Jeżeli wybierzemy białe sneakersy z aplikacji, możemy mieć pewność, że jeszcze bardziej podkreślimy ich charakter! Do tego, dzięki jasnym butom całość nabierze sporej lekkości, nawet jeżeli wybierzemy te masywniejsze modele.

