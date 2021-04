Katarzyna Cichopek w kurtce przejściowej na wiosnę 2021 za 1450 zł! Podobną ramoneskę kupisz za 180 w Reserved

Katarzyna Cichopek postawiła na klasykę gatunku. Wiosną, szczególnie tak zmienną jeśli chodzi o pogodę jak w tym roku, dobrze stawiać na sprawdzone, ciepłe, ale jednocześnie lekkie ubrania. Najlepsze na tę porę roku są kurtki i płaszcze przejściowe, które chronią przed chłodnym wiosennym kwiatem, ale nie grzeją tak jak puchówki, które nosimy zimą. Kasia Cichopek wybrała na przejściową kurtkę ramoneskę o bardzo ciekawym kroju. Szerokie kołnierze i wiązanie w talii doskonale podkreślają kobiecą figurę aktorki. Piękna kurtka kosztuje jednak ponad tysiąc złotych, my poszukaliśmy tańszej alternatywy.

Kasia Cichopek w ramonesce przejściowej, klasycznie i z pazurem

Aktorka postawiła na klasyczny print. Wokół kołnierza układają się rockowe nity, a talia jest ściśle zebrana skórzanym paskiem. Kurta od Pinko kosztuje 1 450 złotych. Kasia zestawiła ją z szarymi spodniami i czarnymi kozakami, które przypominają, że wciąż nie jest na dworze najcieplej. Jeśli chodzi o skórzaną ramoneskę, trudno jest zepsuć jakkolwiek stylizację. Skórzana kurtka pasuje do każdego stylu, można ją łączyć z kolorami, albo dobierać do stonowanych barw jak szary, czarny czy biały. Taką też, bezpieczną drogę obrała Kasia, tworząc swój zestaw do pracy.

Kurtka od Pinko ma dość oryginalny kształt. Jej największym ozdobnym elementem jest szeroki kołnierz i szerokie rękawy. Ramoneska o takim kroju zwraca uwagę i pełni funkcję dekoracyjną całej stylizacji. Podobny wzór można znaleźć w wielu sieciówkach. My jednak postawiliśmy poszukać bardziej klasycznej, bo pozbawionej nitów kurtki, która jednak mocno z kształtu przypomina tę, którą nosi Kasia Cichopek. Znaleźliśmy podobną w Reserved, która ma ciekawy kształt podkreślający sylwetkę: rozszerzane rękawy będą doskonale układać się z klapami kołnierza. Pasek można zawiązać w dowolnym miejscu, jednak najlepiej kobiece kształty podkreśli ten, wiązany w talii, jej cena to 179,99 złotych!

A Wy też uważacie, że ramoneska jest jedną z najlepszych kurtek na tę porę roku?

Katarzyna Cichopek postawiła na ciemną, bardzo klasyczną stylizację.

Kurtka Kasi robi wrażenie przede wszystkim dzięki szerokim rękawom. Taka ramoneska jest też wygodna w noszeniu. Związana wa talii dodaje mnóstwa kobiecości i ma jeszcze większy pazur.

My znaleźliśmy podobną ramoneskę w Reserved. Ma to, co najlepiej układa się na sylwetce, czyli szerokie rękawy.

Mocną stroną tej ramoneski jest jej luźny kształt i zapięcie paskiem.