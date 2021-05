Katarzyna Cichopek w idealnych jeansach na wiosnę. Te spodnie zachwyciły fanki! Wiemy, gdzie je kupić 

Katarzyna Cichopek ostatnie wolne dni spędziła nad polskim morzem i po raz kolejny zachwyciła swoje fanki wiosennymi stylizacjami. Tym razem gwiazda "M jak miłość" postawiła na wygodny zestaw z jeansami i różową bluzą w roli głównej. Ten model spodni idealnie sprawdzi się jako baza większości wiosennych stylizacji. Fanki aktorki są zachwycone jeansami i pytają o markę:

Super jeansy, jaka to firma?

Sprawdziliśmy to dla Was. Zobaczcie, gdzie kupicie idealne jeansy w stylu Katarzyny Cichopek!

Katarzyna Cichopek w idealnych jeansach na wiosnę

Majóweczka 💙 na chwile przed 🌧🌧🌧 - napisała na Instagramie Katarzyna Cichopek, a jej fanki patrzą tylko na stylizację aktorki. Trzeba przyznać, że gwiazda "M jak miłość" wie, jak wyglądać świetnie zarówno w kobiecej sukience, jak i jeansach i sportowej bluzie. Tym razem to właśnie casualowy look Katarzyny Cichopek zachwycił jej fanki!

Okazuje się, że stylizacja Katarzyny Cichopek pochodzi z popularnego sklepu Born2be i można ją kupić w naprawdę atrakcyjnej cenie. Gwiazda wie, jak wyglądać doskonale nawet w ubraniach z sieciówki, co doceniają jej fanki, inspirując się jej zestawami. Tym razem największą uwagę Internautek zwróciły jeansy gwiazdy, choć kolorystycznie to bluza przyciąga wzrok. Ten model jeansów kupimy za 104 zł i można je nosić do wszystkiego. Doskonale będą wyglądały zarówno w zestawieniu z białą koszulą, T-shirtem czy elegancką bluzką. Taki model jeansów zawsze warto mieć w swojej szafie.

