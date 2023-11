Julia Wieniawa niedawno wróciła z wakacji na Bali i od razu pochwaliła się nową jesienną stylizacją, która bardzo nam przypadła do gustu! Naszą uwagę od razu przyciągnęły najmodniejsze w tym sezonie zamszowe kowbojki, które każda fashionistka powinna mieć w swojej szafie! Zobaczcie sami!

Julia Wieniawa zachwyca jesienną stylizacją z kowbojkami w roli głównej

Najpopularniejsza aktorka i influencerka młodego pokolenia, Julia Wieniawa, słynie z charakterystycznego stylu, który inspiruje młode dziewczyny w całej Polsce. Na swoim Instagramie ma ponad milion obserwujących. Gwiazda uwielbia eksperymentować ze swoim lookiem, a fani wręcz ubóstwiają jej odważne stylizacje. W jej garderobie znajdziemy najmodniejsze sukienki, płaszcze czy garnitury, a wszystko zawsze dopełnione wyrazistymi dodatkami! Wystarczy spojrzeć na najnowszy look gwiazdy!

Płaszcz w beżowym kolorze to zdecydowanie jedno z najmodniejszych okryć sezonu jesień-zima 2091/2020. Julia Wieniawa dobrała do niego prawdziwą it-bag roku, model Saddle-Bag od Diora, który kochają wszystkie gwiazdy i instagramerki. Całość stylizacji dopełniły modne zamszowe kowbojki. Te, które nosi Julia Wieniawa, pochodzą ze sklepu Ryłko i kosztują 369,99 zł. Poniżej zobaczcie, jak wyglądają i gdzie kupicie podobne!

Kowbojki to najbardziej pożądany model butów w tym sezonie. Wystarczy spojrzeć na inne polskie gwiazdy, które jesienią i zimą nie rozstają się ze swoimi modelami! Noszą je Anna Lewandowska czy też Kinga Rusin. Nic dziwnego! Nie dość, że dodają każdej stylizacji charakteru, to jeszcze pasują dosłownie do wszystkiego. Czarne, czerwone, haftowane czy właśnie zamszowe to buty, na które warto się skusić!