1 z 10

Kowbojki to jeden z najmodniejszych modeli botków w tym sezonie. Sprawdzają się zarówno do codziennych, jak i wieczorowych stylizacji. Buty rodem z Dzikiego Zachodu pokochały też gwiazdy, a wśród nich Anna Lewandowska. Zobaczcie, do jakich stylizacji trenerka zakłada botki i gdzie można kupić podobne buty!

Do jakich stylizacji zakładać kowbojki?

Kowbojki do łask wracają co kilka sezonów, nie cieszą się one tak dużą popularnością jak klasyczne modele botków, ale z powodzeniem możemy zakładać je do większości stylizacji. Jeśli wybierzemy proste, czarne botki możemy założyć je do jeansów i ciepłego swetra, plisowanej spódnicy czy zwiewnej sukienki w stylu boho. W sklepach dostępne są też modele z przeszyciami, wężowym wzorem czy motywami skrzydeł. Jeśli jesteś na bieżąco z aktualnymi trendami i chcesz się wyróżniać z tłumu lub zabłysnąć na Instagramie – wybierz oryginalny model kowbojków. W ten sposób nadasz charakteru nawet najprostrzej stylizacji.

Które gwiazdy noszą kowbojki?

Gwiazdy pokochały kowbojki. W Polsce do fanek tego modelu możemy zaliczyć Annę Lewandowaską, Paulinę Sykut-Jeżynę i Joannę Horodyńską. Ale kowbojki uwielbia też Gigi Hadid i większość influencerek. Lewandowska nosi kowbojki do czarnej dopasowanej sukienki. Taki prosty look może skomponować każda kobieta, a co najważniejsze nie zrujnuje przy tym portfela.

Gdzie kupić modne kowbojki?

Kowbojki w zeszłym sezonie mogliśmy oglądać głównie na światowych wybiegach, a teraz są one dostępne w większości sieciówek. W Zarze znajdziemy klasyczne modele w czarnym kolorze, a obok nich najwięcej miejsca zajmują kowbojki z motywem wężowej skóry. Z kolei w Reserved czeka na nas szeroka gama botków w czarnym kolorze, ze wszystkimi możliwymi wariacjami na ten temat. Znajdziemy kowbojki lakierowane, ze srebrnymi nitami, z dekoracyjnym obcasem. Wybór jest naprawdę ogromny. Ten model butów znajdziemy też w Mango, Mohito czy Uterqüe.

Zobacz: Znamy jesienny sekret Lewandowskiej: od teraz nosimy golfy! Oto 10 najbardziej stylowych idealnych na jesień i zimę

Przygotowaliśmy dla Was przegląd botków w stylu Anny Lewandowskiej już od 199 zł!