Julia Wieniawa w najmodniejszych jeansach tego sezonu! Niemalże identyczne znaleźliśmy w Reserved

Julia Wieniawa na swoim InstaStory pochwaliła się kolejnymi efektami prac w nowym mieszkaniu. Remont idzie jak burza, a aktorka z każdym dniem przybliża się do zamieszkania w luksusowym apartamencie. To będzie prawdziwe królestwo! Julia właśnie zdradziła, co pojawi się w jej nowym lokum. Zobaczcie sami! Zobacz także: Moda jesień 2020. Julia Wieniawa w hitowych butach z CCC za 119 złotych! Julia Wieniawa pochwaliła się kolejnymi efektami prac w jej nowym apartamencie Julia Wieniawa fantastycznie radzi sobie w polskim show biznesie! Filmy, seriale, programy telewizyjne i kampanie reklamowe pozwoliły 21-letniej aktorce dorobić się fortuny. Gwiazda kilka miesięcy temu zakupiła kolejne, luksusowe mieszkanie na samym szczycie apartamentowca. Aktorka już nie może się doczekać, kiedy będzie mogła się do niego wprowadzić! Na razie jednak trwa remont, ale trzeba przyznać, że prace idą naprawdę szybko. Mieszkanie będzie urządzone w stylu indonezyjskiej wyspy Bali, w którym nie zabraknie tropikalnych roślin. To będzie idealne miejsce nie tylko na odpoczynek, ale wiele wskazuje na to, że znajdzie się w nim również kącik do pracy czy ćwiczeń. Wygląda na to, że apartament jest naprawdę duży, ponieważ gwiazda wygospodarowała nawet miejsce na własną siłownię, w której pojawi się mnóstwo luster. Aktorka będzie miała również między innymi kącik do yogi, własny gabinet, luksusową łazienkę, ogromny taras, kuchnię i przestronny salon. Jak wynika z relacji Julii Wieniawy na InstaStory, będzie również mnóstwo elementów świetlnych, które dodatkowo nadadzą miejscu fantastyczny klimat. Zobaczcie sami! Łazienka Julii Wieniawy już jest prawie gotowa! Spójrzcie tylko na te żyrandole w iście balijskim stylu! W apartamencie Julii Wieniawy pojawi się również...