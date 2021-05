Anna Lewandowska w boskiej sukience w kwiaty. Wiemy, gdzie kupicie podobny model za 59 zł

Oto idealna sukienka na wiosnę 2020. Zara przedstawia model, w którym zakochacie się bez pamięci! To popelinowa sukienka mini w stokrotki - wybór naszej redakcji. Sukienka weszła do sprzedaży dopiero kilka dni temu - my radzimy wam się spieszyć, jeśli chcecie upolować to cudo! Dlaczego właśnie ta sukienka będzie taka hot? Kwiaty, bufiaste rękawy, długość mini - to idealny przepis na sukienkę perfekcyjną na wiosnę 2020. Taką sukienkę możecie nosić np. z białymi sandałkami na szpilce - tak jak modelka na zdjęciu poniżej, ale również - z klasycznymi białymi sneakersami lub z brązowymi kowbojkami . W takim zestawieniu ta sukienka obroni się za każdym razem! Zobacz także: Trend 2020: Bufki, plisy i kwiaty! To właśnie te sukienki z Zary za mniej niż 140 zł będziesz nosić aż do lata! Trendy wiosna 2020: kwiaty, bufki i falbany Kwiaty, bufki i falbany to motywy przewodnie najmodniejszych sukienek na wiosnę 2020. I takie właśnie trendy lansuje również Zara. Kupujecie to? Bo my zdecydowanie tak! Zobacz także: Anna Lewandowska już ma najmodniejsze buty na wiosnę 2020! Jak wam się podoba hitowa sukienka z Zary? Kosztuje 139,99 zł. Piękna zielona sukienka w kwiaty z bufiastymi rękawami to prawdziwy hit. Jest romantyczna, ale pazura dodają jej po pierwsze - długość mini, a po drugie - bufiaste rękawy. Kwieciste sukienki z Zary opanowały Instagram! Zobaczcie, jak Instagramerki na całym świecie stylizują sukienki z tej sieciówki. Wiosennych inspiracji na portalach społecznościowych pojawia się coraz więcej! Wyświetl ten post na Instagramie. ...