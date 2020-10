Agnieszka Woźniak-Starak, odkąd razem z Ewą Drzyzgą prowadzi "Dzień Dobry TVN", jest częściej fotografowana przez paparazzi w centrum Warszawy na skrzyżowaniu ulic Hożej i Marszałkowskiej, gdzie mieści się studio śniadaniówki TVN. Agnieszka uwielbia bawić się modą i nie boi się odważnych rozwiązań. Jednak tym razem przeszła samą siebie. A wszystko za sprawą jej butów. Kojarzycie ten ekstrawagancki model? Z pewnością tak! To projekt "tabi boots" Martina Margieli, który kosztuje ok. 4,5 tysiąca złotych. Co w tych butach jest takiego wyjątkowego?

Agnieszka Woźniak-Starak do swoich "wielbłądzich butów" dobrała czarną marynarkę w białe litery oraz klasyczne mom jeans. Całość uzupełniła czarnym shopperem. Całość wyglądałaby bardzo standardowo, gdyby nie wybrane przez nią buty...

Botki, na które zdecydowała się Agnieszka Woźniak-Starak, to projekt Martina Margieli. Kosztują ok. 4500 złotych. Martin Margiela to jeden z najbardziej tajemniczych projektantów świata. O jego pomysłach mówi się długo i głośno. Margiela nie boi się zaprojektować kombinezonu z jedną nogawką, uszyć z kołdry płaszcza czy zrobić kurtki... z włosów.

Botki Agnieszki Woźniak-Starak to zdecydowanie odważny wybór. Pamiętaj jednak, że zawsze możesz wybrać bardziej klasyczne rozwiązania. Czarne botki to podstawa w szafie każdej kobiety!

A ty - czy założyłabyś "tabi boots" czyli wielbłądzie buty? A może jednak postawisz (tak jak my) na standardowe botki?