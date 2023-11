Jeśli jesteś fanką spódnic, a w twojej szafie są już dżinsowe mini, skórzane midi czy dzianinowe spódnice, czas postawić na największy hit jesiennego sezonu - plisowaną solejkę! To prawdziwy must have sezonu! Wystarczy spojrzeć na Joannę Koroniewską i jej nową stylizację! Zobaczcie sami, jak się prezentuje!

Joanna Koroniewska w spódnicy i swetrze z sieciówki

Joanna Koroniewska jest wielką fanką mody i w swojej garderobie ma zawsze same najnowsze hity danego sezonu. Ostatnio na swoim Instagramie często pokazuje coraz więcej oryginalnych looków. Stylowe eleganckie płaszcze, ciepłe puchówki czy kobiece sukienki to jej ulubione elementy stylizacji, jednak tym razem postawiła na totalny hit - plisowaną spódnicę z H&M za 149,99 zł.

Z czym nosić plisowaną spódnicę?

Plisowane spódnice znowu wróciły do łask. W sezonie jesień-zima 2019/2020 królują na wybiegach największych projektantów. Znajdziecie je u Prady, Diora czy Fendi. Najlepiej prezentują się w minimalistycznych zestawach. W tym sezonie nosimy je do koszul, bluzek z bufkami, no i oczywiście tak jak Joanna Koroniewska do swetrów! Swój dopasowany w talii w kolorze pastelowej zieleni znalazła rownież w H&M, a kosztuje 129,99 zł.

Trzeba przyznać, że Joanna Koroniewska idealnie dobrała te dwa hity jesieni, tworząc wspaniałą monochromatyczną stylizację, która podkreśla jej sylwetkę. Całość uzupełniły zamszowe botki z cholewkami. Nam bardzo podoba się ten look, a wy co myślicie?