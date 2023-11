Joanna Koroniewska w ostatnim czasie dołączyła do grona najlepiej ubierających się Polek. Nic dziwnego! Kiedy spojrzymy na jej Instagram, na każdym zdjęciu widzimy coraz lepsze stylizacje. Co ciekawe, Koroniewska nie wybiera zawsze ubrań od projektantów - aktorka jest dużą fanką sieciówek, m.in. Zary.

Joanna Koroniewska wybrała się na wakacje do Włoch razem z rodziną. Na jednym ze zdjęć zaprezentowała swój nowy look. Falbaniastą sukienkę w groszki z Zary (199 zł) połączyła z klasyczną czarną ramoneską oraz czarnymi sneakersami na białej podeszwie. Dziewczęca i romantyczna sukienka przełamana rockową kurtką i sportowymi butami? My to kochamy! A wy?

Joanna Koroniewska w sukience z Zary wygląda obłędnie! Ten model jest totalnym hitem wśród Instagramerek, ponieważ idealnie wpisuje się w trendy na sezon jesień 2019.

Joanna Koroniewska uwielbia długie zwiewne sukienki, latem nad morzem zaprezentowała się w sukience Łukasza Jemioła.

