Joanna Koroniewska po raz kolejny udowodniła, że w ubraniach z sieciówki można wyglądać naprawdę stylowo! Wystarczy spojrzeć na jej ostatnią stylizację, którą wrzuciła na swój Instagram! To prawdziwy hit tego sezonu - marynarka i spodnie w kratę! Zobaczcie sami jak wygląda!

Joanna Koroniewska w modnym komplecie z H&M

Krata to najbardziej pożądany wzór sezonu jesieni - zima 2019/2020. Wie o tym jedna z najlepiej ubranych gwiazd w Polsce Joanna Koroniewska, która w ostatnich latach zdecydowanie zmieniła swój styl i stała się inspiracją wielu kobiet. Dawniej nosiła skromne sweterki z prostymi dżinsami, a teraz to prawdziwa fanka mody, która nie boi się odważnych looków. Wzór kraty nie należy do najłatwiejszych - trzeba uważać na jej wielkość, bo może optycznie poszerzać. Jednak aktorka poradziła sobie świetnie,stawiając na ovrsizeo'wy garnitur. Niewątpliwie jest to jeden z ulubionych printów celebrytki, w jej szafie znajdziemy również płaszcze w ten ponadczasowy deseń.

Jeśli jeszcze nie masz ubrań w kratkę i nie wiesz jak nosić ten wzór, koniecznie zobacz sprawdzony sposób Joanny Koroniewskiej na oswojenie tego printu, który zdecydowanie rządzi jesienią! Poniżej zobacz jak się prezentuje!

Joanna Koroniewska należy do tych gwiazd, które kochają nosić ubrania z sieciówek. Płaszcz z Reserved , sukienka z Zary a tym razem postawiła na popularną sieciówkę H&M, gdzie znalazła ten super modny garnitur w dużą czarno-czerwono-białą kratę! Gładki beżowy golf i czarne zamszowe botki idealnie stonował całość tej stylizacji. My jesteśmy zachwyceni całym lookiem Joanny Koroniewskiej!