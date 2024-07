2 z 10

Kasia Tusk na początku 2012 r. na gali Blog Roku, gdzie otrzymała Wyróżnienie Specjalne dla blogerów. To był wielki sukces - jej blog makelifeeasier istniał wówczas dopiero od...roku! Nie jesteśmy jednak przekonani do tej stylizacji: bluzka w panterkę, wielki naszyjnik i zwiewna, granatowa spódnica - to nie było najlepsze zestawienie na uroczystą galę.