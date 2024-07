Kasia Tusk świętowała niedawno swoje 28. urodziny (choć obchodzi je dopiero 27.10). Gdzie? W Paryżu! A to wszystko dzięki niespodziance przygotowanej przez bliską osobę. Gdyby nie to, zapomniałaby o swoim święcie! Wszystko przez zamieszanie wokół premiery jej książki, która już jest bestsellerem.

Na swoim blogu makelifeeasier.pl Kasia napisała, że nigdy nie przepadała za swoimi urodzinami. Wyjazd do Paryża był jednak dla niej sporą niespodzianką. Ostatnio miała tak dużo pracy, że nie planowała nic specjalnego na ten dzień:

"Masz piętnaście minut żeby się spakować”. Te słowa wyrwały mnie z głębokiego snu we wczesny piątkowy poranek. Przez całe zamieszanie związane z książką zupełnie zapomniałam, że zbliżały się moje urodziny (nigdy nie lubiłam ich zresztą specjalnie hucznie obchodzić), gdy usłyszałam więc, że za dwie godziny mamy samolot do Paryża byłam naprawdę zaskoczona. Do małej walizki wrzuciłam kosmetyki, szary sweter na drugi dzień, bieliznę i inne niezbędne rzeczy. Na siebie włożyłam mój ulubiony jasny golf, sztyblety z nieprzemakalnego materiału – w Paryżu miało padać, a ja nie chciałam brać ze sobą kaloszy (na drugą parę butów nie miałam już miejsca) i grafitowy płaszcz. No i oczywiście aparat.