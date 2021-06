W "Dzień Dobry TVN" wszyscy patrzyli na nią! Agnieszka Woźniak-Starak założyła czerwoną plisowaną sukienkę za 1600 zł! W Mohito kupisz podobną

Lubisz sukienki midi? Mamy dla ciebie dobrą wiadomość, ponieważ wiosną 2021 sukienki właśnie tej długości będą jednym z najgorętszych trendów pierwszych miesięcy. Wie o tym doskonale Agnieszka Woźniak-Starak , która ma w swojej szafie taki model. Prowadząca "Dzień Dobry TVN" w weekendowym wydaniu pojawiła się u boku Ewy Drzyzgi, w rozpinanej jeansowej szmizjerce midi. Sukienka wzbudziła wiele pozytywnych reakcji wśród fanek Agnieszki: Pani Agnieszko, piękna ta sukienka, można wiedzieć gdzie zakupiona? - brzmi jeden z komentarzy pod zdjęciem Agnieszki i Ewy. Już spieszymy z odpowiedzią! Jeansowa sukienka midi to projekt bardzo lubianej przez dziennikarkę marki Diesel, która znana jest przede wszystkim z jeansów. Sukienka Agnieszki Woźniak-Starak kosztowała do niedawna 1200 złotych, teraz możecie kupić ją na wyprzedaży za 830 złotych. Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak w hitowym dresie na 2021 rok. Wydała na niego 1200 złotych Agnieszka Woźniak-Starak w jeansowej sukience midi zrobiła furorę w "Dzień Dobry TVN" . Prosty krój, minimalistyczny i nieco industrialny styl oraz długość midi w połączeniu z czarnym paskiem i kowbojkami w tym samym kolorze okazały się strzałem w dziesiątkę. Ta stylizacja to kolejny dowód na to, że Agnieszka zna się na trendach jak mało kto! Brawo! Jeansową szmizjerkę z Mohito, bardzo podobną do tej którą ma Agnieszka Woźniak-Starak, możecie kupić teraz jeszcze taniej - na wyprzedaży właśnie w tej sieciówce. Kosztuje obecnie 119 zł (wcześniej 179 zł). A wy co sądzicie o jeansowych sukienkach midi? Też chcecie taką kupić na sezon wiosenny 2021? Gorąco do tego zachęcamy!