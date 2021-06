Poszukiwanie butów na lato 2020 czas zacząć! To idealny moment, bo właśnie ruszają letnie wyprzedaże, a to oznacza, że można kupić najmodniejsze buty w super cenach. W salonach CCC hitowe modele klapek, sandałów, szpilek i sneakersów są przecenione nawet o 50%! Wybraliśmy dla Was kilka modeli, na które zdecydowanie warto zapolować, a co ważne niektóre z nich kupicie już od 34 zł! Wielka wyprzedaż butów w CCC! W sieciówkach powoli ruszają letnie obniżki, a to oznacza idealną wiadomość dla wszystkich poszukiwaczek wyprzedażowych perełek. W CCC na letniej przecenie dostępne są modne klapki na obcasie, które pokochały Instagramerki, hitowe sneakersy i ponadczasowe szpilki. Ich ceny zachęcają do zakupów. Tylko spójrzcie na nasze propozycje! Zobacz także: Trendy lato 2020. Ta shopper bag z Lidla za 25 złotych to hit na Instagramie Modne sandały w CCC znajdziemy już od 39 zł, hitowy model klapek na obcasie Gino Rossi kupimy za 199 zł, a wysokie sandały na szpilce Jennifer teraz są dostępne za 54,90 zł. Buty z wężowym motywem już od kilku sezonów są prawdziwym hitem. Teraz modne baleriny Jenny Fairy kupimy w CCC za 34,90 zł, szpilki DeeZee za 59 zł, a mokasyny za 79 zł. Podczas letnich wyprzedaży w CCC przecenionych zostało też mnóstwo modeli sneakersów. Niektóre z nich kupimy już od 79 zł. Buty Sprandi 79 zł, Reebok 169 zł, półbuty Jenny Fairy 79 zł, Puma 149 zł.