Klaudia El Dursi, prowadząca "Hotel Paradise", zachwyca swoimi stylizacjami. Za każdym razem wygląda zjawiskowo, a ubrania i dodatki z szafy gwiazdy chętnie przygarnęlibyśmy do swojej garderoby. Lato w pełni, dlatego w tym szczególnym okresie każda z nas chce wyglądać i czuć się pięknie! Dopełnieniem każdej stylizacji są dodatki, które zmieniają cały outfit. Latem wcale nie musimy się ograniczać do wygodnych klapek, które nie zawsze pasują do sukienki. Możemy wybrać modne sandałki na obcasie, klasyczne trampki czy dla odmiany japonki.

Sandałki na obcasie w stylu Klaudii El Dursi z "Hotelu Paradise"

To must have w każdej szafie. Świetnie wyglądają z sukienkami oraz szortami. Klaudia El Dursi postawiła na klasyczne czarne sandały na obcasie i z paseczkami. W sezonie letnim będą wyglądały seksownie i kobieco! Wydłużą i wysmuklą każde nogi, a nawet najprostszą sukienkę zmienią w modowy outfit!

Klasyczne trampki w stylu Klaudii El Dursi z "Hotelu Paradise"

Tego nie mogło zabraknąć zarówno w naszym zestawieniu, jak i w szafie naszej gwiazdy. Te buty pasują do wszystkiego! Za każdym razem wygląda się w nich świetnie, a nawet najnudniejszy biały t-shirt i szorty zmieniają w miejski outfit w stylu gwiazd! Postaw na klasyczne trampki i ciesz się wygodą i komfortem przez całe lato!

Japonki w stylu Klaudii El Dursi z "Hotelu Paradise"

To idealna alternatywa dla klasycznych klapek. Świetnie wysmuklają stopy i nadają luzu każdej stylizacji. Można je łączyć z sukienką oraz strojem kąpielowym, jeśli wybierasz się na rajskie wakacje. Naszym zdaniem mają w sobie modowy charakter i potencjał, który sprawia, że nawet proste szorty wyglądają stylowo. Największe gwiazdy mają w swoich szafach letnią wersję japonek!

Klapki w stylu Klaudii El Dursi z "Hotelu Paradise"

W naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć klapek. Naszym zdaniem bez tego lato nie może być udane. Wygodne klapki to kwintesencja lata. Jeśli tak samo jak Klaudia El Dursi chcesz pobawić się modą, wybierz te w wyrazistym kolorze lub z modnym wzorem. Gwarantujemy, że z nimi każda stylizacja będzie wyglądała nieziemsko!

