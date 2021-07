Wyprzedaże wciąż trwają, ceny stają się coraz mniejsze, a lista przecenionych produktów wciąż się wydłuża. To dobry czas na to, by kupić nie tylko letnie sukienki, szorty i stroje kąpielowe, ale także bieliznę. Wyszukałyśmy dla was najlepsze biustonosze w promocyjnych cenach. Zainspirowała nas Klaudia El Dursi z „Hotelu Paradise”.

Miękki biustonosz w stylu Klaudii El Dursi z „Hotelu Paradise”

W ostatnim czasie odchodzimy od niewygodnych staników z fiszbinami i dodatkowymi usztywnieniami. Coraz większą popularnością cieszą się miękkie modele, które są zdecydowanie cieńsze (co jest szczególnie istotne w czasie upalnych dni lata) oraz wygodniejsze. Zobaczcie, jakie piękne modele Znajdziemy teraz na promocjach!

Instagram Klaudii El Dursi + mat. prasowe

Biały biustonosz – klasyka w stylu Klaudii El Dursi z „Hotelu Paradise”

Biały biustonosz to bieliźniana klasyka, która prawdopodobnie pojawiła się w szafie każdej z nas przynajmniej jeden raz w życiu. Klaudia El Dursi brała udział w sesji zdjęciowej, w której pozowała w usztywnianym modelu z koronką i dekoracyjnymi kokardkami. Podobne kroje znaleźliśmy w popularnych sieciówkach.

Instagram Klaudii El Dursi + mat. prasowe

Stanik sportowy w stylu Klaudii El Dursi z „Hotelu Paradise”

Ruch to podstawa! Klaudia El Dursi pokazuje na swoim Instastories, że ćwiczy nawet w czasie wakacji, do czego także was namawiamy! Jeśli chcecie zacząć swoją przygodę z jogą, fitnessem, boksem czy bieganiem wcale nie musicie inwestować w drogie akcesoria! Staniki sportowe kupicie teraz nawet za 19,99 zł.

Instagram Klaudii El Dursi + mat. prasowe

Przede wszystkim pamiętajmy, że liczy się nasza wygoda i dobre samopoczucie. Biustonosz to nie jest obowiązkowa część garderoby. Jeśli nie chcesz go nosić, jest ci w nim niewygodnie lub po prostu źle się w nim czujesz – nie zakładaj go! To nie koronkowy biustonosz czyni cię kobietą.