Hit Instagrama w Pepco za 60 złotych. Tę kurtkę parkę na wiosnę będziecie widzieć wszędzie - jest ładniejsza i tańsza niż model z H&M

Kurtki parki to jedno z najpopularniejszych okryć przejściowych na wiosnę 2021. W kurtce parce już jakiś czas temu zakochała się m.in. Anna Lewandowska, Kinga Rusin czy Ida Nowakowska oraz wiele innych polskich, jak i zagranicznych gwiazd. Jeśli jednak nie chcesz znów stawiać na klasyczną kurtkę parkę w kolorze zieleni, co powiesz na ten sam model, ale tym razem w błękicie? Idealną propozycję udało nam się znaleźć w Pepco. Kurtka parka z Pepco z pięknym kapturem, ściągaczem w pasie i ozdobnymi zamkami kosztuje zaledwie 60 złotych i jest dostępna w większości sklepów stacjonarnych.

Zobacz także: Anna Lewandowska nie rozstaje się z tym płaszczem na wiosnę 2021! Niemal identyczny kupisz w Zarze

Kurtka parka na wiosnę 2021 - z czym ją nosić, by wyglądać modnie?

Jak nosić kurtkę parkę? Takie przejściowe okrycie wierzchnie to tak bardzo uniwersalny model, że możecie nosić ją dosłownie do wszystkiego. Będzie pasować do twoich ulubionych mom jeans i sneakersów. Możesz zestawić ją nawet z dresami i kaloszami, albo pójść w zupełnie inną stronę i połączyć ją z kwiecistą sukienką midi idealną na wiosnę. Możliwości jest naprawdę wiele.

Zobacz także: Hit Instagrama za 29 złotych od dziś w Biedronce. Ta torebka wygląda jak Chanel. Podobną ma Ania Lewandowska

Błękitna kurtka parka z ozdobnym kapturem kosztuje w Pepco 60 złotych. Dostępna jest w rozmiarach od 36 do 46.

Pepco

Dla porównania zerknijcie na podobny model parki, który udało nam się znaleźć w sieciówce H&M. Kurtka wygląda bardzo podobnie do modelu dostępnego w Pepco, ale jest ponad dwa razy droższa - propozycja z H&M kosztuje aż 149,99 zł.

Kurtki parki są bardzo popularne na Instagramie.