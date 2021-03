Jeśli tak jak my jesteś w trakcie poszukiwań idealnej kurtki na sezon wiosenny 2021 i nie podjęłaś jeszcze decyzji, na który model się zdecydować, spieszymy z pomocą. W Biedronce udało nam się znaleźć prawdziwy ideał na wiosnę - mowa o klasycznej kurtce parce z kapturem, którą możesz upolować za nieduże pieniądze. Model, który znaleźliśmy, kosztuje zaledwie 59,99 zł. Jak wygląda?

Kurtka parka na wiosnę 2021 w Biedronce

Kurtka dostępna jest w rozmiarach od S do XL. Ma kaptur i wysoką stójkę chroniącą przed zimnem i wiatrem. Dodatkowo, jeśli będziesz chciała podkreślić swoją talię, możesz zrobić to za pomocą regulacji szerokości w pasie. Parka jest dostępna w dwóch kolorach - klasycznej zieleni i w beżu.

Jak nosić kurtkę parkę? To tak bardzo uniwersalny model, że możecie nosić ją dosłownie do wszystkiego. Będzie pasować do twoich ulubionych mom jeans i sneakersów. Możesz zestawić ją nawet z dresami i kaloszami, albo pójść w zupełnie inną stronę i połączyć ją z kwiecistą sukienką midi idealną na wiosnę. Możliwości jest naprawdę wiele.

Dla porównania: kurtka z lewej strony pochodzi z Zary i kosztuje 299 złotych. Kurtka z prawej to model dostępny w Biedronce, który kosztuje 59,99 zł. Kurtkę będzie dostępna w ofercie Biedronki od 25 marca do 4 kwietnia.

Mat. pras. Zara i Biedronka

Nie jesteś przekonana do parki? Spójrz na więcej Instagramowych inspiracji. Jest wiele możliwości na wystylizowanie tego modelu kurtki.